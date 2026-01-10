“Passaggio a Nord Ovest” oggi su Rai 1 in viaggio tra Noto, Modica e Ragusa

Oggi su Rai 1 la prima puntata del nuovo anno di “Passaggio a Nord Ovest”. Con Alberto Angela viaggiamo fra i gioielli del nostro patrimonio tra Noto, Modica e Ragusa

Sabato 10 gennaio 2026 alle 15:00 su Rai 1 la prima puntata del nuovo anno di “Passaggio a Nord Ovest”. Con Alberto Angela viaggiamo fra i gioielli del nostro patrimonio tra Noto, Modica e Ragusa; seguiamo il fotografo Babak Tafreshi nel nord del Cile, tra le Ande e il Deserto di Atacama, dove l’aria secca del deserto e l’alta quota delle Ande consente di osservare il cielo stellato come in pochi altri posti del mondo.

Il Tamil Nadu è uno stato dell’India meridionale che mantiene ancora un forte legame con gli ex colonizzatori ed è uno stato ricco di tradizioni, legate soprattutto alla spiritualità; raccontiamo la storia di Kaaba, un’aquila pescatrice che ha vissuto sempre in cattività e che, grazie all’aiuto di un uomo e di un’aquila selvatica, Kaaba potrà fendere l’aria di nuovo libera.