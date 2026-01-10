Oroscopo di oggi, sabato 10 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 10 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Prepariamoci a cambiare idea in merito a una certa situazione. Benvenuta all’elasticità, affine all’intelligenza, che è indispensabile per la crescita. Un insperato colpo di fortuna apporta nuove entrate. Un bel viaggio con chi amiamo per spezzare la monotonia.
Toro
Una combinazione di vari fattori contribuisce a metterci di buonumore. Gratificazioni professionali, introiti inattesi e consensi in società. Dei tanti progetti che bollono in pentola, tiriamo fuori quello che ci sta più a cuore e adoperiamoci per concretizzarlo.
Gemelli
Mercoledì altalenante per l’emotività, però il lavoro rimane un punto fermo e la nostra capacità di tenere fede agli impegni assunti un buon lasciapassare. Serietà, affidabilità, promesse mantenute le cose che contano per la famiglia. Ma cosa è importante per noi?
Cancro
Atmosfera sorridente, con la Luna benevola che rende la persona amata espansiva e affettuosa nonostante Venere. Possiamo strappare promesse. Grazie a una logica stringente, chiudiamo una trattativa con un interlocutore che sembrava un osso duro.
Leone
Siamo concentrati sulla carriera. Soddisfacente sotto il profilo economico e dei riconoscimenti. Con pazienza e tenacia, possiamo arrivare in alto. Sul fronte dell’amore oggi silenzio assoluto. Ma le feste dell’amico a quattro zampe ci scaldano il cuore.
Vergine
La Luna appoggiata da Mercurio ci suggerisce di procedere per gradi nella professione, senza trascurare i dettagli e senza pretendere tutto subito. Approfittiamo di alcune ore libere per effettuare un’accurata selezione di oggetti, libri e frequentazioni.
Bilancia
Cerchiamo di non pretendere la Luna, quando si trova altrove e le circostanze non sono al massimo. Seguiamo le indicazioni che la vita quotidiana ci offre. Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, evitiamo di chiudere fuori dalla porta chi ci vuole bene.
Scorpione
La Luna in Vergine armonica a Mercurio ci fa sentire al sicuro. Un intuito lucido e penetrante rende possibile ogni traguardo professionale. Affrontiamo con saggezza tutto e tutti, ascoltando chi conosciamo e stimiamo: ci può indirizzare per il meglio.
Sagittario
Nel lavoro ci sono delle grane da risolvere? Contiamo su un buon apporto di organizzazione, praticità e metodo. L’impegno è ben remunerato. Occupiamoci delle finanze. Un buon intuito ci aiuta a chiarire un contenzioso in materia di lasciti o di eredità.
Capricorno
In trigono a Mercurio nel segno, la Luna in Vergine ricompone i contrasti, appiana i malintesi e ci offre l’occasione di un viaggio di riconciliazione. Abbiamo l’opportunità di chiarire alcune faccende in ambito amoroso o familiare, sfruttiamola al meglio.
Acquario
Giornata senza appoggi, ma fortunatamente anche senza detrattori. Tutta da inventare: a noi indirizzarla nella direzione desiderata. Grandi pulizie, acquisti di alimenti biologici, una revisione del regime alimentare, consulti astrologici.
Pesci
Benché aspetti favorevoli la rendano meno pungente del solito, la Luna in Vergine nel suo passaggio porta con sé qualche gatta da pelare. Multe scampate per il rotto della cuffia. Facciamoci perdonare qualche intemperanza, spiegando ciò che ci turba.