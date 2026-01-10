Oggi su Rai 2 punk rock protagonista a “Playlist” con i Zen Circus

La travolgente musica punk-rock degli Zen Circus, sarà protagonista di Playlist live, condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda su Rai 2 sabato 10 gennaio alle 14.00. La band toscana protagonista della scena italiana è tornata al successo con un nuovo brano, Il Male ed un tour, sold out in tutta Italia. Nel corso del programma, Andrea Appino, frontman della band, racconterà un disco potentissimo che nella sua edizione in vinile è impreziosito da una tavola originale di Enzo Sferra, storico illustratore della rivista satirica Il male. Musica che si fonde con l’artwork unendo rock e cultura pop.

A seguire, il ritorno in tv dei Rockets e l’esibizione live del gruppo torinese Eugenio In Via Gioia che proporrà l’ultimo singolo, Facciamo a metà, tratto dall’album L’amore è tutto, diventato virale anche sui social.

Nella seconda parte del programma, a Playlist talk, condotto da Federica Gentile, omaggio a Lucio Battisti con Gino Castaldo e Geoff Westley. In particolare, il musicista e produttore inglese – che di Battisti è stato a lungo, amico e collaboratore – racconterà aneddoti inediti del loro incontro artistico. “Quando Lucio venne a Londra per iniziare a lavorare al disco Una donna per amico, io non sapevo quale grandissimo musicista fosse…ne conoscevo solo le doti di cantante; poi una sera, costretto dalla pioggia, decise di fermarsi a dormire con me e gli altri musicisti nella casa-studio fuori città dove stavamo registrando e davanti al camino prese la chitarra… fu una scoperta straordinaria”.

Come sempre a Playlist talk, un racconto mai didascalico, che seguirà un filo musicale e non biografico impreziosito da immagini e filmati d’epoca straordinari.