Oggi su Rai 1 “Bar Centrale” da San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria

E’ il Monferrato la meta di “Bar Centrale”, il programma condotto da Elisa Isoardi che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici, il bar di paese, in onda sabato 10 gennaio alle 14.00 su Rai 1. Ogni settimana il collegamento con un bar diverso, specchio dell’Italia reale e dei suoi umori.

A raccogliere voci e sensazioni l’inviato speciale Lorenzo Branchetti che sarà in diretta da un bar di San Salvatore Monferrato (in provincia di Alessandria), un borgo piemontese adagiato su colline ricche di vigneti. In studio, invece, la conduttrice guiderà il pubblico in uno spazio familiare, di confronto e riflessione, e sarà affiancata dai quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni. Le notizie della settimana saranno come sempre commentate dagli avventori del bar che porteranno in trasmissione i loro punti di vista. Il tutto, infine, arricchito da una “storia di paese”.