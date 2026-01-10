Oggi su Rai 1 “A sua Immagine” propone la testimonianza di Michela Buscemi

“A sua Immagine” oggi pomeriggio su Rai 1 propone la testimonianza di Michela Buscemi, la prima donna a testimoniare nel maxi-processo contro la mafia nel 1986

Una vita segnata da miseria, violenza mafiosa e maschilismo: quella di Michela Buscemi, nata nel 1939 a Palermo. Un racconto intenso e crudo, il suo, che attraversa oltre mezzo secolo di storia siciliana e che Lorena Bianchetti proporrà domani, 10 gennaio, alle 16 su Rai 1, nella nuova puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura.

Dopo l’omicidio per mano di Cosa Nostra dei fratelli Salvatore nel 1976 e Rodolfo nel 1982, Michela compie una scelta coraggiosa: diventa la prima donna a testimoniare al maxiprocesso di Palermo nel 1986, il più grande processo contro la mafia nella storia italiana. Una decisione che le costerà minacce, isolamento sociale e la rottura con la famiglia, ma che segna l’inizio della sua battaglia per la giustizia. Diventerà una vera e propria attivista della legalità, viaggiando in tutta Italia per partecipare a iniziative e a incontri per sensibilizzare soprattutto i giovani. Una testimonianza di resilienza, una denuncia contro l’omertà e le ingiustizie, ma anche di speranza e di luce.

Nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza”. In questa puntata si fa tappa a Milano. Si conclude il viaggio dedicato alle tradizioni natalizie con il racconto della storia dei Magi e lo sguardo al Battesimo di Gesù. Don Giordano Goccini, accompagnato da un gruppo di giovani, visita alcuni luoghi emblematici della città milanese e in particolare la storica Chiesa di Sant’Eustorgio, luogo di grande devozione e memoria cristiana, legato alle celebrazioni dei Magi e alla custodia delle reliquie. Qui si scopre come la comunità milanese viva e tramandi le usanze natalizie, valorizzando il significato del Battesimo di Gesù attraverso la liturgia, le icone e le testimonianze dei fedeli.