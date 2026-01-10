Officina Pasolini: sabato 10 gennaio il 2026 si apre con i Mercanti di liquore

Sabato 10 gennaio Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, apre il 2026 con i MERCANTI DI LIQUORE che presentano il loro ultimo album Non ci troverete mai. Pubblicato lo scorso maggio, il disco è un manifesto identitario forte e senza compromessi: dieci brani che attraversano combat-folk, rock, suggestioni latinoamericane e momenti più intimi. Guidata da Lorenzo Monguzzi, la band celebra quasi trent’anni di musica, collaborazioni prestigiose (tra cui Marco Paolini) e un percorso artistico coerente e indomito. Un concerto carico di energia, cambiamento e appartenenza, che segna un nuovo capitolo della loro storia.

Venerdì 16 il progetto VOCI IN ASCOLTO, ideato da Davide Ambrogio e dedicato al canto di tradizione orale, debutta per la prima volta con il suo concerto d’esordio. Le voci provenienti dai laboratori attivi a Roma, Palermo, San Vito dei Normanni e Padova si incontrano sul palco del Teatro Eduardo De Filippo per una serata dedicata alle polifonie di tradizione orale e alla potenza del canto collettivo. Non un coro, ma un gruppo di persone provenienti da territori diversi, unite da un repertorio costruito nel corso degli anni, che darà vita a un’esperienza immersiva in cui la polifonia richiama rito, memoria e comunità. L’itinerario sonoro è proposto da Eleonora Bordonaro nell’ambito di Officina World.

Venerdì 23 si svolgono gli eventi conclusivi del progetto LABOR WORK, terza annualità del Laboratorio di Officina Pasolini dedicata all’inserimento professionale di alcuni diplomati attraverso il sostegno creativo ed economico ai loro progetti artistici. Protagonisti saranno i vincitori e le vincitrici delle borse di studio della sezione Multimediale: ex allievi di Officina Pasolini che, sotto la guida di professionisti del settore, hanno sviluppato progetti audiovisivi originali confrontandosi con le pratiche della regia, della scrittura e della produzione. Le restituzioni finali di GENERAZIONE MULTIMEDIALE rappresentano l’esito del percorso svolto da Daniele Fabietti, Lorenzo Mirabella, Eva Pascale, Flavio Giannandrea e Federico Tarsi, Simone Cignitti, Francesco Cignitti e Mattia De Gennaro, Chiara Olivieri. Ogni presentazione sarà accompagnata dal racconto del processo creativo, per condividere le fasi di ricerca, sviluppo e realizzazione che hanno portato alla nascita dei progetti.

Martedì 27 va in scena STORIE DI RESISTENZA, un viaggio tra musica e parole che dà voce alla memoria collettiva. Con testi a cura di Massimo Venturiello e la direzione musicale di Tosca, lo spettacolo vede protagonisti i giovani artisti diplomati al Laboratorio di Alta formazione artistica di Officina Pasolini: Francesco Patanè, Stefano De Santis, Francesco Nuzzi, Alessandro Calamunci, Giulia Sanna, Giulia Guastella, Claudia Muzi Anita Farina, Fabio Ceccarelli e Fabia Salvucci. Un percorso suggestivo nella memoria per mantenere vivo il ricordo di una parte fondamentale della nostra storia, ispirato a Memorie di quartiere – Frammenti di storie di guerra e di Resistenza nell’Appio Latino e Tuscolano 1943-1944. Una scrittura teatrale che intreccia fatti storici, personaggi e aneddoti, accompagnando il pubblico alla scoperta della Storia in una forma inedita e coinvolgente.