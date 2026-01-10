Linea Verde Discovery su Rai 1 oggi è sui Monti Lepini

La puntata di Linea Verde Discovery in onda sabato 10 gennaio 2026 su Rai 1 si apre nel meraviglioso scenario di Pian della Faggeta, porta d’ingresso al territorio dei Monti Lepini

La puntata di Linea Verde Discovery in onda sabato 10 gennaio 2026 su Rai 1 si apre nel meraviglioso scenario di Pian della Faggeta, porta d’ingresso al territorio dei Monti Lepini. Federico Quaranta prosegue verso Carpineto Romano, un borgo resiliente i cui abitanti, negli ultimi 5 secoli, hanno trasmesso pensieri e perle di saggezza alle generazioni future grazie ad oltre 100 epigrafi incise sui portali dei vecchi palazzi.

Da qui si procede verso Segni per incontrare Alessandra Pucello che con il marito ha recuperato un castagneto secolare da sempre appartenuto alla sua famiglia per farne la propria attività. Sempre nelle campagne che circondano Segni Federico racconta la storia di un’altra azienda agricola virtuosa che grazie all’eccellenza del suo lavoro produce latte e derivati la cui qualità è stata premiata con diversi riconoscimenti.

La tappa successiva ci porta ad Artena, città che ha subito violente devastazioni ma che dopo l’ultima ricostruzione avvenuta nel ‘500 è giunta fino a noi quasi intatta. Qui incontreremo anche i muli che ancora oggi vengono utilizzati per trasportare merci nel centro storico. Ultima tappa nel percorso verso la Capitale è Villa Cavalletti a Grottaferrata, una villa Tuscolana che continua prima di tutto ad essere un’azienda agricola dove si produce il pregiato Olio di Roma IGP.