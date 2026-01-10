L’attore Can Yaman arrestato in Turchia durante una retata anti-droga

Arrestato a Istanbul Can Yaman: trovato con dosi di droga durante una retata in 9 locali. Il famoso attore turco sarebbe coinvolto in un giro di droga che ha già visto arresti tra personaggi famosi, vip e giornalisti

Can Yaman, attore turco conosciuto in tutto il mondo (e famosissimo in Italia) come sex symbol, è stato arrestato a Istanbul perchè trovato in possesso di droga nel corso di una serie di controlli legati ad un’indagine per traffico di sostanze stupefacenti in diversi night club della città turca. L’attore, che di recente ha interpretato una serie tv sul personaggio di Sandokan, non sarebbe l’unico personaggio famoso toccato dall’inchiesta. La notizia è stata rilanciata dai media turchi. Nell’indagine i reati ipotizzati sono “possesso di droghe o stimolanti per uso personale”, “agevolazione dell’uso di droghe” e “incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione”.

Can Yaman è stato arrestato nella notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel: al momento dell’arresto, l’attore turco aveva con sè alcune dosi di droga. Secondo quanto riferisce il giornale turco Hurriyet, non c’era un ordine di arresto da parte della Procura per Can Yaman nell’ambito delle indagini: l’arresto è stato estemporaneo, scattato perchè è stato trovato in possesso di droga nel corso di una serie di controlli, tra cui l’Hotel Bebek dove si trovava il famoso attore. Si tratta di un hotel di lusso che vanta una vista strepitosa e che ha anche diversi ristoranti e un lounge bar. Sul quotidiano online figurano foto di dosi di droga presumibilmente sequestrate. E si fa cenno anche alla scoperta di una “stanza segreta” in questo locale, dove venivano fatte forse riprese riservate.

I sette arrestati sono stati sottoposti a una serie di test all’Istituto di medicina forense per verificare se abbiano assunto droghe e quali. Gli arresti sono avvenuti in un’operazione che ha visto la Polizia effettuare controlli in nove diversi night club di Istanbul. Arrestati anche alcuni pusher e un gestore di locali all’interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti. Altri arresti, legati alla stessa indagine, erano già avvenuti nelle scorse settimane.

