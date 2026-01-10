La tragedia di Crans Montana a “Storie al bivio” oggi su Rai 2


storie al bivio

“Storie al bivio”, in onda sabato 10 gennaio alle 15.30 su Rai 2, si apre con uno spazio dedicato alla tragedia di Crans Montana tra aggiornamenti, reportage dalla Svizzera e testimonianze dei familiari delle vittime. In studio la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, Rosanna Banfi e Guenda Goria. Lino Banfi dedica messaggio commovente ai nonni delle giovani vittime del rogo di “Le Constellation”.

Dopo l’attualità, intervista a Simona Tagli che spiega il motivo per cui sono saltate le nozze con l’imprenditore del miele Francesco Ambrosoli fissate per il prossimo 13 maggio. Altra esclusiva: Corinne Clery annuncia le possibili nozze con Claudio Gentili, in studio a raccontare per la prima volta in tv il suo rapporto con l’attrice e il feeling maturato nell’ultimo Natale a Parigi. Torna a “Storie al bivio” Paola Caruso e anticipa che suo figlio Michelino, sei anni e privo della figura paterna da almeno due, dovrà essere ancora operato alla gamba a maggio. Justine Mattera – reduce da un viaggio in America per incontrare la sorella Jessica che ha subito un trapianto di cuore – da mamma di due figli ventenni, si confronta a proposito dell’uso dei social con i tre ragazzi della Gen Z: Matteo Martinetti, Maria Vittoria Canino e Edoardo Leonardi. A chiudere la puntata apre l’album dei ricordi di famiglia l’onorevole Letizia Giorgianni di Fratelli d’Italia.

STORIE al bivio è un programma della Direzione Approfondimento diretta da Paolo Corsini, scritto e condotto da Monica Setta con Simone Di Carlo e con la collaborazione di Pietro Capella. Il produttore esecutivo è Elvira Casale, la cura è di Monia Anzini e la regia di Giacomo Necci.