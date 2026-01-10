La tragedia di Crans Montana a “Storie al bivio” oggi su Rai 2

“Storie al bivio”, in onda sabato 10 gennaio alle 15.30 su Rai 2, si apre con uno spazio dedicato alla tragedia di Crans Montana tra aggiornamenti, reportage dalla Svizzera e testimonianze

“Storie al bivio”, in onda sabato 10 gennaio alle 15.30 su Rai 2, si apre con uno spazio dedicato alla tragedia di Crans Montana tra aggiornamenti, reportage dalla Svizzera e testimonianze dei familiari delle vittime. In studio la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, Rosanna Banfi e Guenda Goria. Lino Banfi dedica messaggio commovente ai nonni delle giovani vittime del rogo di “Le Constellation”.

Dopo l’attualità, intervista a Simona Tagli che spiega il motivo per cui sono saltate le nozze con l’imprenditore del miele Francesco Ambrosoli fissate per il prossimo 13 maggio. Altra esclusiva: Corinne Clery annuncia le possibili nozze con Claudio Gentili, in studio a raccontare per la prima volta in tv il suo rapporto con l’attrice e il feeling maturato nell’ultimo Natale a Parigi. Torna a “Storie al bivio” Paola Caruso e anticipa che suo figlio Michelino, sei anni e privo della figura paterna da almeno due, dovrà essere ancora operato alla gamba a maggio. Justine Mattera – reduce da un viaggio in America per incontrare la sorella Jessica che ha subito un trapianto di cuore – da mamma di due figli ventenni, si confronta a proposito dell’uso dei social con i tre ragazzi della Gen Z: Matteo Martinetti, Maria Vittoria Canino e Edoardo Leonardi. A chiudere la puntata apre l’album dei ricordi di famiglia l’onorevole Letizia Giorgianni di Fratelli d’Italia.

STORIE al bivio è un programma della Direzione Approfondimento diretta da Paolo Corsini, scritto e condotto da Monica Setta con Simone Di Carlo e con la collaborazione di Pietro Capella. Il produttore esecutivo è Elvira Casale, la cura è di Monia Anzini e la regia di Giacomo Necci.