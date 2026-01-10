La strage di Crans-Montana oggi a “Mi Manda RaiTre”

La strage di Crans-Montana a “Mi Manda RaiTre”. Tra i temi di domenica: il traffico delle grandi città e le corse clandestine

Lungo approfondimento sulla tragedia di Crans-Montana con gli ultimi avvenimenti, le responsabilità, le misure di sicurezza, le regole antincendio e gli eventi simili accaduti nel mondo negli anni scorsi. Questa l’apertura di “Mi Manda RaiTre”, condotto da Federico Ruffo, in onda domani, 10 gennaio, alle 8.00 su Rai 3.

A seguire, la vicenda della mamma e la figlia morte dopo la cena della Vigilia di Natale: le analisi non sono ancora state rese note, ma le due donne potrebbero aver ingerito qualcosa di contaminato contenuto nel cibo ed essersi così intossicate fatalmente.

E ancora, l’Italia è fra i primi Paesi al mondo per ricorso alle procedure estetiche. Intorno alla chirurgia e alla medicina estetica c’è una zona grigia fatta di improvvisazione e persone senza titoli e senza scrupoli che mettono a repentaglio la vita e la salute dei pazienti a scopo di lucro.

Tra gli ospiti: Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico Cnr; Reto Ceschi, responsabile informazione Rsi; Alessio Ribaudo, “Corriere della Sera”; Filippo Facci, giornalista; Giancarlo Bornigia, founder partner Piper; Matteo Bassetti, infettivologo; Pietro Gentile, chirurgo estetico; Maria Caramelli, Istituto zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta; Antonio Loconte, giornalista; Anna Pia Tino; Danilo Fanizzi.

Nella puntata di domenica 11 gennaio, sempre alle 8.00 su Rai 3, si comincia invece parlando di lavori in corso, soste vietate, parcheggi selvaggi, ingorghi e incidenti. Il traffico delle grandi città va spesso in tilt, facendo diventare faticosi e pericolosi i tragitti di automobilisti e pedoni. Milano, Roma e Palermo sono alcune delle città analizzate per capire le caratteristiche del traffico e le possibili soluzioni.

Si passa poi a parlare dell’arresto dell’uomo che, alla guida della sua auto, a metà dicembre, ha tamponato e ucciso una giovane in provincia di Asti, caso che riapre il tema della sicurezza stradale. Ogni anno più di tremila persone perdono la vita alla guida di un’auto, moto, bicicletta o come pedoni. In alcuni quartieri delle grandi città le strade vengono prese d’assalto, soprattutto da giovani e giovanissimi, per gare di velocità che si svolgono in mezzo a negozi e abitazioni.

Prosegue, quindi, il viaggio da Nord a Sud degli inviati di “Mi Manda RaiTre” alla ricerca di prodotti gastronomici e certificati: dal bitto al lardo, cosa rende questi prodotti pronti per il marchio Dop e Igp?

A seguire, l’incubo di molti viaggiatori è quello di non essere imbarcati in aereo o dover pagare un sovrapprezzo per un bagaglio che supera le misure previste: ma chi misura i misuratori dei bagagli? Le regole sono in continua evoluzione. Gli inviati del programma sono andati in alcuni degli aeroporti più visitati d’Europa per capire quali siano le dimensioni corrette di zaini e valigie e quali i diritti dei passeggeri.

Infine, la testimonianza in diretta di Simone “Cicalone” Ruzzi, youtuber attivo nella segnalazione di borseggiatori sui mezzi pubblici, tornato al suo lavoro dopo essere stato aggredito e picchiato a novembre. I responsabili sono stati individuati e probabilmente si trovano all’estero. Tra gli ospiti: Alfonso Sabella, magistrato; Fulvio Abbate, scrittore; Massimo Lugli, giornalista; Filippo Facci, giornalista; Simone Cicalone, youtuber e content creator; Paolo Perego, psicologo del traffico; Daniele Paci, agronomo.