La glicemia dopo le feste, se ne parla a “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1

Sabato 10 gennaio alle 10.30 su Rai 1, torna l’appuntamento settimanale con Buongiorno Benessere. Il Prof. Dario Pitocco, della Società Italiana di Diabetologia, affronterà il tema del controllo della glicemia dopo le festività, mentre il Prof. Cesare Faldini, Direttore della Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, si soffermerà su dita a martello e alluce valgo, tra prevenzione e possibili soluzioni terapeutiche.

Il Prof. Giuseppe Maria Ettorre, Direttore del Dipartimento Chirurgia e Trapianti all’Ospedale San Camillo-Spallanzani di Roma, approfondirà il tema delle epatiti, mentre il Prof. Giorgio Calabrese, nutrizionista, parlerà del cioccolato e dei suoi benefici. In tema di prevenzione e primo intervento il Prof. Francesco Franceschi, Primario di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, spiegherà come intervenire in caso di ustioni. Il Prof. Salvatore Maria Corsello, Ordinario di Endocrinologia all’Università UniCamillus di Roma, illustrerà le cause dell’aumento di peso nonostante la dieta, analizzando il ruolo degli ormoni e del metabolismo.

Con Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, ci sarà poi un focus sulle corrette prassi igieniche domestiche. A seguire, il Prof. Bernardo Rocco, Professore Ordinario di Urologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, interverrà sul tema della prevenzione urologica. Infine, il Prof. Alessandro Cina richiamerà l’attenzione sull’importanza dei controlli ecografici.