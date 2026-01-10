“La città ideale” con Massimiliano Ossini su Rai 3 stasera è tra Abu Dhabi e Dubai

Stasera su Rai 3 torna “La città ideale” con Massimiliano Ossini. Tra Abu Dhabi e Dubai alla scoperta dei nuovi modelli urbani

Come vivremo domani? È questa la sfida lanciata da “La Città Ideale”, il nuovo programma di Rai Cultura in onda sabato 10 gennaio alle 21.25 su Rai 3. Dagli studi Dear – Fabrizio Frizzi, Massimiliano Ossini, apre un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che possono definire una città ideale insieme a Ron, Marco Delvecchio, Francesca Fialdini, Marco Varvello, e Karima Moual.

Il conduttore, poi, farà da guida negli Emirati Arabi Uniti, tra Abu Dhabi e Dubai, per raccontare uno dei Paesi che più di ogni altro sta ridisegnando il rapporto tra architettura, natura, cultura e qualità della vita. Un viaggio in un territorio che, in pochi decenni, ha trasformato il deserto in un laboratorio urbano globale, capace di immaginare il futuro e costruirlo concretamente. Dall’architettura visionaria di Masdar City, ad Abu Dhabi e ai grandi iconici edifici di Dubai.

Con il contributo di architetti e docenti universitari, la puntata esplorerà come sostenibilità, tecnologia e design possano convivere e diventare modelli replicabili anche per le città europee. Il viaggio proseguirà poi nella natura, spesso poco raccontata degli Emirati. Spazio, inoltre, alla cultura, al tempo libero e a una nuova idea di benessere attraverso la Dubai Fitness Challenge, un’iniziativa che trasforma la città in una palestra a cielo aperto, coinvolgendo cittadini e visitatori in uno stile di vita attivo e inclusivo. Infine, le testimonianze di imprenditrici, manager, professioniste della sanità e della finanza, a testimonianza di un Paese in rapido cambiamento in cui la figura della donna è sempre più centrale.

“La Città Ideale” è un programma di Massimiliano Ossini, Paola Miletich, Cristiano Strambi e Vladimiro Polchi. Scenografia Flaminia Suri. Direttore della fotografia Ettore Tucci. Produttori esecutivi Arianna Ciulla e Marina Mancusi. Capoprogetto Luisa Pistacchio. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.