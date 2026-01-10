In calo il numero di risposte agli annunci: è la fine del recruiting tradizionale?

Recruiting: il mercato del lavoro italiano sta vivendo una trasformazione senza precedenti, con un calo strutturale delle candidature per le posizioni aperte

Il mercato del lavoro italiano sta vivendo una trasformazione senza precedenti, con un calo strutturale delle candidature per le posizioni aperte, sia da parte delle società di ricerca e selezione sia delle aziende che pubblicano direttamente i propri annunci. Secondo un recente studio condotto in collaborazione con alcune imprese associate ad Assoconsult – l’Associazione di Confindustria che rappresenta le principali aziende italiane di consulenza di management – emerge un cambiamento ormai consolidato: le persone si candidano sempre meno alle opportunità e preferiscono inviare candidature spontanee e generaliste, anche in assenza di vacancy attive. Questo scenario rende la ricerca diretta del personale l’unica strategia efficace per coprire le posizioni vacanti.

I dati confermano questa tendenza: rispetto a dieci anni fa, il numero medio di candidature a un annuncio è diminuito dell’85%. Una flessione già visibile prima della pandemia, che negli ultimi anni si è ulteriormente accentuata.

I risultati dello studio. Le aziende intervistate – tra cui Hunters Group, Lovati & Associati, EHR Italy, About Job, Valtellina Lavoro, Marzia Pieri & Associati, Sinthema e RIGI s.a.s – descrivono un quadro omogeneo. Le candidature spontanee risultano in aumento, mentre – secondo la metà delle società coinvolte – le candidature agli annunci sono diminuite di oltre il 50% nell’ultimo decennio. Alla domanda “Quanti dei candidati inseriti da gennaio 2025 provengono dall’annuncio pubblicato?”, la maggior parte delle aziende segnala che meno della metà – e in alcuni casi quasi nessuno – proviene dal canale tradizionale degli annunci. Questi risultati confermano come gli inserimenti di successo derivino sempre più spesso da ricerca diretta e sempre meno da candidature spontanee agli annunci.

“Oltre la metà dei manager intervistati – commenta Joelle Gallesi, managing director di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale qualificato, e membro del consiglio generale di Assoconsult – ritiene che il calo delle candidature sia uniforme in tutti i settori, dall’IT al finance, dalle construction al sales. Non si tratta quindi di una difficoltà settoriale, ma di un problema sistemico, legato al modo in cui i candidati oggi si avvicinano alla ricerca di nuove opportunità professionali. Possiamo parlare, in un certo senso, di una disaffezione verso il canale tradizionale degli annunci, che porta le persone a non candidarsi attivamente”.

Analizzando i dati storici, emerge infatti un quadro chiaro: per una stessa posizione aperta in ambito IT, le candidature sono calate del 76% rispetto al 2019. Il divario è ancora più marcato nel settore Finance, dove lo stesso confronto registra un calo del 91% nel giro di sei anni. Anche in altri settori e per altre figure professionali si osservano diminuzioni significative: dal 2019, le candidature per posizioni equivalenti in ambito Commerciale sono diminuite dell’81%, mentre nel settore Construction la riduzione è stata dell’88%.

“In questo momento – aggiunge Joelle Gallesi – esiste una diffusa difficoltà nel reperire nuovi professionisti. Occorre però distinguere: mentre le candidature spontanee e generaliste aumentano, sono le candidature mirate per posizioni specifiche a essere diminuite drasticamente. Oggi i candidati prediligono il contatto diretto con chi gestisce la selezione o confidano nell’essere intercettati da attività di head hunting. È una scelta strategica: ritengono più efficace essere contattati tramite canali diretti, piuttosto che rispondere agli annunci tradizionali. Di conseguenza, il recruiting passivo è in forte difficoltà, e le aziende sono chiamate a ripensare profondamente le proprie strategie di talent acquisition”.

Candidature casuali: l’altra faccia di questo fenomeno. “Oltre alla scarsità – conclude Joelle Gallesi– si riscontra, purtroppo, un preoccupante calo della qualità: le persone che inviano il proprio curriculum sono spesso fuori target e si propongono per posizioni non in linea con le loro competenze o il loro percorso di carriera. Questo non solo rallenta i processi di selezione, a causa dell’elevato volume di cv da scartare, ma è anche un segnale che il candidato medio sta perdendo la capacità di autovalutazione professionale contro il quale le aziende devono scontrarsi”.