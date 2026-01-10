Il film thriller “Sopravvissuti” stasera su Rai 4: ecco la trama

Sopravvissuti” con Denis Ménochet, già interprete di “As bestas”, e Zahra Amir Ebrahimi, vincitrice della Palma d’oro a Cannes per il suo ruolo in “Holy Spider”, su Rai 4: la trama
Dopo la tragica morte di sua moglie, Samuel torna nello chalet di montagna dove ha trascorso con lei alcuni dei momenti più belli, ma qui si imbatte in Chehreh, una profuga afgana sfuggita ad una retata della polizia e ora ricercata da un gruppo di cacciatori di migranti. Dopo un momento di iniziale indecisione, Samuel deciderà di aiutare la donna nella sua lotta per la sopravvivenza.
E’ la trama del film “Sopravvissuti” con Denis Ménochet, già interprete di “As bestas”, e Zahra Amir Ebrahimi, vincitrice della Palma d’oro al Festival di Cannes per il suo ruolo in “Holy Spider”, in onda sabato 10 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4.