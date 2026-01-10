Il film “Operazione San Gennaro” stasera su Rai Storia: la trama

Stasera su Rai Storia il film “Operazione San Gennaro” con Nino Manfredi, Totò, Senta Berger, Mario Adorf, Claudine Auger, Harry Guadagnino: la trama
Giunti a Napoli per rubare il favoloso tesoro di San Gennaro, un bottino valutato 30 miliardi di lire, tre americani si rivolgono a don Vincenzo, un boss locale conosciuto da uno di loro ai tempi della guerra, per poter disporre di gente del posto con cui mettere a segno il colpo progettato.
Don Vincenzo, detenuto delle patrie galere, senza saper esattamente di che cosa si tratti, li indirizza al giovane Armando Girasole, detto Dudù, “astro nascente” della ultima generazione di ladri napoletani. Nino Manfredi, Totò, Senta Berger, Mario Adorf, Claudine Auger, Harry Guadagnino sono gli interpreti principali di questa commedia del 1966 diretta da Dino Risi, “Operazione San Gennaro”, in onda sabato 10 gennaio 2026 alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”.