Il BolsenArte Winter Music Festival inaugura il 2026 con il jazz del quartetto ButNot4Trane. Domenica 11 gennaio, alle 17,30, al Piccolo Teatro Cavour

Il BolsenArte Winter Music Festival apre il nuovo anno all’insegna del jazz. Il Piccolo Teatro Cavour, domenica 11 gennaio 2026, alle 17,30, ospiterà il concerto gratuito del quartetto ButNot4Trane composto da Aldo Milani (sax tenore e soprano), Raffaele Pallozzi (pianoforte), Franco Fabbrini (basso elettrico e acustico), Dario Rossi (batteria). Il nome ButNot4Trane si configura come un gioco linguistico e concettuale, nel quale convergono le molteplici identità musicali del quartetto. Il titolo si articola su più livelli: evidente l’allusione a But Not (For Me), celebre standard di George Gershwin e simbolo di una tradizione jazzistica consolidata; quindi il numero 4, sintesi numerica della formazione cameristica del quartetto; infine, la citazione di Trane, pseudonimo di John Coltrane, figura cardine e inesauribile fonte d’ispirazione per l’approccio improvvisativo e la poetica sonora che permeano l’intero lavoro.

Al tempo stesso nome del progetto e titolo dell’album, ButNot4Trane diventa luogo simbolico d’incontro fra generazioni differenti, poetiche compositive eterogenee e visioni estetiche complementari. Il risultato è un’opera coesa, intensa e consapevole, che restituisce all’ascoltatore l’eco di una ricerca autentica, profondamente radicata nella tradizione ma orientata verso una costante tensione innovativa. Un esordio che, pur nel suo equilibrio formale, rivela una spiccata maturità espressiva e una chiara identità artistica. Il BolsenArte Winter Music Festival 2025/2026, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena e diretto dal Maestro Francesco Traversi, continua così a offrire appuntamenti di alto profilo, capaci di coniugare musica, teatro e intrattenimento. Il programma completo e gli aggiornamenti sono consultabili su www.visitbolsena.it/eventi e sui canali ufficiali del Comune di Bolsena. Informazioni allo 0761 799923, 0761 795412.