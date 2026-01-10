“Caccia all’uomo” per FBI stasera su Rai 2: la trama dell’episodio

Sabato 10 gennaio alle 21 su Rai 2, in prima visione assoluta le avventure della quarta stagione di “FBI International”: la trama dell’episodio “Caccia all’uomo”
Le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, responsabile della sicurezza degli Stati Uniti, tornano nell’ottava stagione di “FBI”, in prima visione assoluta, sabato 10 gennaio 2026 alle 21.20 su Rai 2.
Nell’episodio “Caccia all’uomo”, la squadra organizza un’operazione sotto copertura per incastrare dei criminali responsabili di traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione.
A seguire in onda sempre in prima visione la quarta stagione di FBI International con l’episodio “Lupo Solitario”. L’attentato portato da un soldato georgiano ai militari NATO, in un primo momento fa pensare all’opera di un Lupo Solitario, ma poi si scopre che dietro c’è un’organizzazione.