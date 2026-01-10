Antartide: il 14 gennaio verrà inaugurato l’Ice Memory Sanctuary

Antartide: mercoledì 14 gennaio alle ore 10, in diretta streaming dalla stazione italo-francese di Concordia in Antartide, verrà inaugurato l’Ice Memory Sanctuary

Mercoledì 14 gennaio alle ore 10, in diretta streaming dalla stazione italo-francese di Concordia in Antartide, verrà inaugurato l’Ice Memory Sanctuary, l’infrastruttura scavata sotto strati compatti di neve dove verranno trasferite le prime due carote di ghiaccio alpino estratte dal Monte Bianco (Col du Dôme, Francia) e dal Grand Combin (Svizzera). Queste carote saranno custodite nella grotta naturale per essere studiate dalle future generazioni di scienziati, restituendo preziose informazioni su clima e ambiente della Terra. A questi primi campioni si andranno ad aggiungere gli altri che saranno prelevati in futuro dai ghiacciai di tutto il mondo, sempre più a rischio estinzione a causa del riscaldamento globale.

L’evento, promosso dalla Ice Memory Foundation e dai suoi partner fondatori, tra cui per l’Italia Cnr e Università Ca’ Foscari di Venezia, vedrà la partecipazione delle istituzioni che hanno supportato il progetto, tra cui ENEA che, come ente attuatore per la logistica del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA), ha gestito, insieme all’Istituto Polare Francese (IPEV), la progettazione e realizzazione dell’ice cave, organizzando le speciali operazioni di trasporto aereo delle carote di ghiaccio dalla base costiera Mario Zucchelli, dove sono arrivate con la nave rompighiaccio Laura Bassi dell’OGS, fino alla stazione Concordia, a 3.200 metri di altitudine sul plateau antartico.