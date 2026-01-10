Alice Blasi in radio e in digitale con il singolo “Capirai”

Da venerdì 9 gennaio è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Capirai”, il nuovo singolo di Alice Blasi

“Capirai” è un brano intimo e introspettivo che si muove tra i silenzi, raccontando l’assenza e custodendo emozioni sospese tra paura e nostalgia. È una canzone che parla d’amore come bisogno profondo di connessione: la ricerca di occhi familiari, di respiri rassicuranti, di un luogo da chiamare casa.

Nel ritornello, «Capirai se dentro agli occhi tuoi non guardo mai», gli occhi diventano lo specchio di un dolore profondo: custodiscono emozioni troppo grandi e ricordi ancora troppo vivi. Gli stessi occhi che un tempo brillavano di luce ora si fanno scuri, appesantiti dal peso di ciò che è stato. La canzone è una ricerca costante di un appiglio, di una luce lontana, di un respiro capace di salvare. «E nell’alba forse sì, ci affonderei, solitudine dentro agli occhi miei», racconta il desiderio di perdersi, di abitare la solitudine, ma anche la necessità di stringersi forte, di trovare conforto.

Spiega l’artista a proposito del brano: “In questo brano ho scelto di condividere una parte profonda di me, di mettermi a nudo e di donare ogni sensazione senza filtri. Ho cercato di raccontare le mie paure, lasciando che fossero anche i silenzi a parlare. Sono profondamente grata per la possibilità di racchiudere tutto questo in una canzone e spero che in queste parole possiate riconoscervi un po’ anche voi. La musica mi ha fatta sentire compresa, capita, accolta. Mi ha abbracciata nei momenti più fragili e mi ha fatto sentire meno sola. Ed è proprio per questo che ho scelto di raccontarmi, di condividere: con la speranza che queste parole possano, a loro volta, abbracciare il cuore di chi le ascolta.”