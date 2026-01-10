A Torino un appuntamento imperdibile: arriva “Anime in affitto”

Sul palco del suggestivo Teatro Cardinal Massaia (Via Sospello, 32/C Torino), Eva Grimaldi e Claudio Insegno porteranno in scena “Anime in Affitto”

Una grande attesa, un cast d’eccezione e una prima nazionale che promette emozioni, riflessioni e tanto divertimento. A Torino un appuntamento imperdibile che apre questo nuovo anno 2026: sabato 10 gennaio alle ore 20,45 e domenica 11 gennaio alle ore 16.30 sul palco del suggestivo Teatro Cardinal Massaia (Via Sospello, 32/C Torino), Eva Grimaldi e Claudio Insegno porteranno in scena “Anime in Affitto”, una commedia brillante che indaga con profondità e ironia le seconde possibilità della vita, il destino e l’amore.

Scritta da Claudio Insegno e Step Minotti, con la regia dello stesso Insegno, “Anime in Affitto” è una pièce vivace e toccante che segue le vicende di Alberto e Bea, una coppia che, dopo essere finita in coma, si ritrova sorprendentemente.…….in Paradiso. Qui, davanti a Dio, sono costretti a confrontarsi con i propri errori e le scelte compiute. Ma il destino offre loro una seconda possibilità: si reincarnano, perdendo la memoria del passato, per rinascere come Beppe e Rita. Il loro nuovo cammino li riunirà ancora una volta, portandoli a vivere – tra ironia, scontri e tenerezze – un percorso alla scoperta del vero significato dell’amore e della crescita personale.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza teatrale, le musiche originali sono di Jacopo Fiastri, la Canzone “L’Amore Che Serve” è scritta e cantata da Bungaro e le voci straordinarie di Franco Mannella e Monica Ward, arricchiscono lo spettacolo con intensità e autenticità.

Prodotto da MAXIMO EVENT di Nicolò Innocenzi, Anime in Affitto si preannuncia come uno dei titoli più attesi della stagione teatrale 2026, segnando un debutto capace di coniugare qualità artistica, profondità tematica e forte appeal popolare.

Dopo il debutto torinese, la tournée proseguirà il 25 gennaio 2026 al Teatro Risorgimento di Larino; dal 4 all’8 febbraio 2026 lo spettacolo sarà in scena all’Off/Off Theatre di Roma; il 13 febbraio 2026 farà tappa al Teatro Italia di Borgaro Torinese; il 18 aprile 2026 al Teatro Besostri di Pavia, per concludersi il 19 aprile 2026 al Teatro Comunale di Gubbio.