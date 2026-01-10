A “TOP – Tutto quanto fa tendenza” oggi su Rai 2 gli artigiani della pelle

Nuovo appuntamento, sabato 10 gennaio alle 17 su Rai 2, con “TOP – Tutto quanto fa tendenza”, il programma che racconta moda, costume, lifestyle ed eccellenze del Made in Italy. In questa puntata, nello spazio dedicato alle grandi famiglie della moda, Enzo Miccio incontrerà due fratelli, veri artigiani della pelle, che con passione e talento portano alto il nome del saper fare italiano. Omaggio poi a un grande e indimenticabile artista, Gigi Proietti e una passeggiata nelle suggestive strade storiche di Roma, la sua città, prima di volare a Londra, sulle tracce di Agatha Christie. Un viaggio tra moda, arte, cultura e glamour.