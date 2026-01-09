“Togo – Una grande amicizia” con William Dafoe stasera su Rai 2: ecco la trama

Tratto da una storia vera, “Togo – Una grande amicizia” di Ericson Core, in onda venerdì 9 2026 gennaio alle 21.30 in prima serata su Rai 2: la trama
E’ la trama del film Togo – Una grande amicizia” di Ericson Core in onda su Rai 2 venerdì 9 gennaio 2026 alle 21:30. Nel 1925, un’epidemia di difterite colpì Nome, nella glaciale Alaska, minacciando i bambini. Il siero salvavita era a 1.000 km, ma una tempesta incombente bloccava ogni tentativo. Solo Leonhard Seppala, con la sua slitta guidata dal veterano cane Togo, affrontò il pericolo per portare l’antitossina in tempo.
Una storia vera, resa ancora più emozionante nel racconto e nella passione di casa Disney, con una sceneggiatura che rispetto a versioni precedenti corregge alcune inesattezze storiche: notevole Willem Dafoe in versione sottozero. Nel cast anche Julianne Nicholson e Christopher Heyerdahl.