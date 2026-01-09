Su Rai Storia in replica “Le ragazze” con la partigiana Sandra Gilardelli

Rai Storia propone in replica “Le ragazze”: la prima puntata è dedicata a una ragazza degli anni ’40: la partigiana Sandra Gilardelli

Venerdì 9 gennaio 2026 alle 21:20 Rai Storia propone in replica “Le ragazze”. La prima puntata è dedicata a una ragazza degli anni ’40: la partigiana Sandra Gilardelli. Sandra nasce cento anni fa a Milano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Milano viene bombardata e la sua famiglia è costretta a sfollare a Pian Nava, sul Lago Maggiore.

È qui che Sandra sperimenta il valore degli insegnamenti del padre quando, giovanissima, non esita a unirsi ai partigiani che combattono sulle montagne del Verbano, spinta dall’ardore di fare qualcosa di utile per la liberazione dal nazifascismo. Nel suo anno e mezzo di Resistenza come staffetta partigiana Sandra rischia la vita più di una volta, soprattutto durante i rastrellamenti.

Ma a sostenerla sarà sempre l’ideale della libertà. Tra i compagni partigiani conosce il suo futuro marito, Michele Fiore, nome di battaglia “Tenente Mosca”. Si innamora di lui sin da subito, ma il primo bacio avverrà solo nell’estate del ’45, a liberazione avvenuta. Rimarranno insieme per 65 anni fino alla morte di lui. Per Sandra, che ancora oggi trasmette nelle scuole ai più giovani la memoria della Resistenza, il 25 Aprile è qualcosa di più di un giorno di festa: è l’esaltante celebrazione della conquista della libertà e della democrazia.