Stasera su Rai 1 “Tali e quali” con Nicola Savino

Talenti non ancora conosciuti alla prova del grande pubblico: debutta venerdì 9 gennaio alle 21.30 su Rai 1 la nuova edizione di ‘Tali e Quali’, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Nicola Savino, per la prima volta al timone della trasmissione. In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez, e in questa puntata, quarto giudice Carlo Conti.

Il programma nasce come versione parallela di ‘Tale e Quale Show’, ma i partecipanti sono stati selezionati e verranno scelti anche per una somiglianza reale e immediata con i loro beniamini. Si esibiranno 10 artisti a serata, i migliori due andranno direttamente in finale dove si sfideranno con i 4 campioni delle edizioni precedenti del programma. Le storie dei concorrenti saranno raccontate attraverso filmati dedicati, girati non solo in studio, ma anche nelle loro case, nei luoghi di lavoro e nei contesti in cui vivono ogni giorno.

Nelle prime tre puntate Carmen Di Pietro parteciperà alla gara nei panni di una concorrente ‘di fantasia’, che però dovrà imitare a sua volta un cantante famoso.

I concorrenti saranno supportati da costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri del team di “Tale e Quale Show”, insieme ai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla actor coach Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti musicali sono affidati al maestro Pinuccio Pirazzoli. Il programma è presente sui social con l’hashtag #taliequali, mentre il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it.