Roberta Giallo su YouTube con il nuovo videoclip

Dal 6 gennaio è disponibile il videoclip dell’ultimo singolo di Roberta Giallo: “Ho fatto l’amore per pietà”, un video shock dal lirismo onirico e perturbante in linea con l’imprevedibilità a cui ci ha abituato la cantautrice mutaforma

Dopo l’uscita del singolo “Ho fatto l’amore per pietà”, coincidente con il compleanno dell’artista (26 dicembre 2025), dal 6 gennaio 2026 è disponibile il video ufficiale, con la regia di Marco Castaldi. Il brano, una confessione singolare e spiazzante, trova nel video una declinazione immaginifica originale e perturbante. Scritto e diretto dal talentuoso regista Marco Castaldi, è stato girato in un teatro della capitale, seguendo la scia emotiva del brano e l’inclinazione naturale alla teatralità di Roberta Giallo, trasformando il messaggio sonoro in un’esperienza visiva dal forte impatto, dove il corpo si offre come una tela narrativa emozionale mutaforma. Il video di “Ho fatto l’amore per pietà” non è solo un supporto visivo alla canzone, ma un’opera nell’opera, che osa e usa il corpo dell’artista/performer come mezzo-significante. Attraverso un’estetica onirico-simbolica, Roberta Giallo mette in scena il dispiegarsi di alcune emozioni evocate nel brano, confermando la sua capacità di spiazzare drammatizzando le canzoni, attraverso una rappresentazione formale originale e personalissima, tra musica, performance e narrazione per immagini.

Roberta Giallo: “Il mio corpo logorato (questa la mia personale visione del video scritto e diretto dal talentuoso Marco Castaldi), non deve leggersi in modo negativo-decadente, magari equiparandolo al messaggio morale contenuto nel ritratto di Dorian Gray… No. Il logoramento della carne è per me, al contrario, sintomatico dell’aver vissuto amando. M’auguro manchi ancora molto al momento della mia dipartita, ma immaginandolo tra molti anni, mi piacerebbe, tra tutte le morti possibili, quella per amore. Ovvero, l’essere invecchiata amando-moltissimo, con tutti gli errori-originali del caso: le sviste eclatanti, le gioie più acute e i capitomboli tragicomici… gli abbagli, le dolci nostalgie, le inevitabili debolezze, in cui è bellissimo naufragare. Le ferite, le cicatrici, i lividi, il sangue che appaiono nel video sono questo per me: il simbolo e il sintomo dell’immenso amore donato, l’espressione di una esistenza degnamente consumata dall’amore dato e ricevuto… di cui già sono (e potrò essere) umilmente-fiera, felicissima, e grata”.

Roberta Giallo si conferma una delle figure più originali e misteriose del panorama indipendente italiano. Cantautrice prolifica, performer e artista a tutto tondo, continua a stupire per la sua capacità di unire una scrittura colta a una sensibilità pop d’avanguardia. Segue il link alla recente recensione su Open che elegge il brano a “chicca della settimana”: https://www.open.online/2026/01/04/nuove-uscite-settimanali-album-singoli-4-gennaio/10/

Ascolta il brano dove preferisci: https://robertagiallo.hearnow.com/ho-fatto-l%E2%80%99amore-per-piet%C3%80