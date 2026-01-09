Renaissance colma il divario tra formazione e intelligenza artificiale

Il progetto RenAIssance sta per “Revolutionizing Education and Nurturing Artificial Intelligence Skills for Sustainable AdvaNCEment in cultural and creative industries”

Si chiama RenAIssance e sta per “Revolutionizing Education and Nurturing Artificial Intelligence Skills for Sustainable AdvaNCEment in cultural and creative industries”.

Il progetto, selezionato e finanziato con 4 milioni di euro nell’ambito della prestigiosa call europea “Alliances for Innovation – Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (Blueprint) – programma Erasmus+”, punta a colmare il divario di competenze in materia di intelligenza artificiale nell’ecosistema delle Industrie Culturali e Creative, in particolare nelle discipline del design (ad esempio, design di prodotto, architettura, artigianato, fashion design).

Coordinato da CeSMA, il Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, focalizzato sul trasferimento tecnologico, che gestisce laboratori di ricerca applicata e infrastrutture del polo di San Giovanni a Teduccio, il progetto vede la partecipazione di altre due realtà campane, a dimostrazione della crescente capacità della regione di proporsi come ecosistema di innovazione: Iniziativa, la boutique italiana della consulenza per lo sviluppo con sedi a Roma, Milano, Bruxelles e Napoli, dove c’è l’headquarter, e Medaarch, impresa creativa di Cava dei Tirreni, che gestisce anche il CAD (Centro per l’Artigianato Digitale). RenAIssance vedrà impegnati complessivamente dodici partner, provenienti da otto Paesi europei.

RenAIssance si impegnerà dunque a sviluppare e implementare una strategia settoriale che consenta ai professionisti di sfruttare appieno la creatività, la fabbricazione digitale e le metodologie di progettazione computazionale basate sull’IA. A tal fine, verranno sviluppati e resi disponibili, nell’ambito del progetto, dei corsi di approfondimento online (AI Rapid Training Packs) che copriranno quattro aree tematiche, ovvero ‘Introduzione all’IA generativa’, ‘IA nella fabbricazione digitale’, ‘IA nelle arti visive’ e ‘Generazione di idee guidata dall’IA’. L’obiettivo è di formare più di 240 soggetti, promuovendo una forza lavoro altamente qualificata, innovativa e competitiva.

A distanza di soli dieci mesi dall’avvio, produce dunque già i primi frutti, su scala internazionale, la collaborazione tra il CeSMA e Iniziativa, finalizzata a valorizzare le strutture di ricerca e dei laboratori della Federico II gestiti dal Centro, facilitando l’accesso a reti di collaborazione e a opportunità di finanziamento globali per promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico made in Campania.

“Alliances for Innovation – Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (Blueprint)”, costituisce uno degli strumenti chiave con cui la Commissione europea sostiene partenariati su larga scala per affrontare i fabbisogni di competenze nei settori più strategici dell’economia europea. Le Alliances for Sectoral Cooperation on Skills, in particolare, mirano a rafforzare la capacità di innovazione dell’Europa attraverso lo sviluppo coordinato delle competenze, favorendo la cooperazione tra università, formazione professionale, imprese e attori dell’ecosistema socio-economico. La call, che si inserisce nella cornice della European Skills Agenda e della strategia industriale europea, sostiene l’elaborazione di strategie settoriali per le competenze, la definizione di nuovi profili professionali e la progettazione di programmi formativi innovativi in linea con la transizione digitale e verde.

“RenAIssance rappresenta la sintesi tra eccellenza accademica, competenze tecnologiche, industriali e creatività che caratterizzano il nostro territorio. È la dimostrazione che la Campania può essere protagonista dell’innovazione europea, non solo come destinataria ma come promotrice di nuovi modelli formativi”, commenta Flora Amato, Responsabile Scientifico del Progetto e Professore di sistemi di elaborazione delle informazioni del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Amleto Picerno Ceraso, CEO di Medaarch, sottolinea come “lo scopo di RenAIssance è nobile e ambizioso, perché mira a sviluppare cicli formativi che trasformino l’IA in valore aggiunto per i professionisti del settore in grado di accrescerne la produttività”. Questo approccio innovativo consentirà ai partecipanti di acquisire gli strumenti necessari per un’adozione strategica dell’IA nei rispettivi contesti lavorativi.”

Ivo Allegro, CEO di Iniziativa sottolinea come “Iniziativa continua a partecipare e supportare con successo progetti italiani sui bandi europei: dal 2014 ad oggi, con oltre € 600 milioni di progetti di Ricerca e Innovazione, Iniziativa contribuisce ad alimentare il vantaggio competitivo delle nostre imprese attraverso l’innovazione. In linea con il crescente track record sulla tematica dell’Industria 5.0, il progetto RenAIssance diventerà una storia di successo nel potenziare la centricità umana nei confronti delle tecnologie emergenti.”

“Credo nell’impatto di questo progetto nel più ampio contesto della valorizzazione dei laboratori del CeSMA attraverso le collaborazioni internazionali.” – aggiunge Domenico Accardo, Direttore del CeSMA esprimendo “grande soddisfazione per i primi frutti della collaborazione con Iniziativa, con cui abbiamo definito con sinergia e ambizione un percorso di sviluppo da subito già vincente e da cui ci aspettiamo risultati crescenti per portare l’innovazione Made in Campania alla ribalta internazionale”.

CeSMA – UniNA

Fondata nel 1224, è una delle istituzioni accademiche più antiche e prestigiose d’Europa, rinomata per la sua eccellenza nell’istruzione, nella ricerca e nell’innovazione. L’università è rappresentata dal Centro per i Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (CeSMA), che contribuisce con progetti di trasferimento tecnologico all’avanguardia sull’intelligenza artificiale, le competenze sulla trasformazione digitale e la collaborazione interdisciplinare.

Medaarch

Fondata nel 2007 a Cava de’ Tirreni (Salerno), è una PMI e fornitore di formazione professionale che opera nell’ecosistema delle Industrie Culturali e Creative (CCI). L’organizzazione è specializzata nell’integrazione di tecnologie digitali avanzate nella formazione creativa e progettuale, con una forte enfasi sui processi di fabbricazione e produzione digitale. In qualità di centro di formazione accreditato e riconosciuto dalla Regione Campania, Medaarch offre anche corsi specializzati che forniscono ai professionisti competenze all’avanguardia nella fabbricazione digitale.

Iniziativa Cube

È la boutique italiana della consulenza direzionale che attraverso le leve della finanza e dell’innovazione supporta lo sviluppo delle imprese e delle organizzazioni pubbliche. Con un organico di oltre 35 professionisti e una presenza a Roma, Milano Bruxelles e Napoli, Iniziativa unisce una comprovata capacità di supportare lo scale up delle imprese grazie a competenze esclusive nell’integrazione di servizi di corporate finance e finanza agevolata, nell’abilitare l’accesso al capital market, nell’accelerazione dello sviluppo per linee esterne mediante M&A e nell’abilitazione di proposte innovative verso il mercato della PA attraverso l’utilizzo del Partenariato Pubblico Privato (PPP).

