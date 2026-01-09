“Out of the tunnel” è la nuova canzone di Wild Bloom

Wild Bloom pubblica l’8 gennaio il nuovo singolo “Out of the Tunnel”, un brano che racconta la scelta di uscire dai propri tunnel interiori – dipendenze, abitudini nocive, blocchi emotivi

Wild Bloom pubblica l’8 gennaio il nuovo singolo “Out of the Tunnel”, un brano che racconta la scelta di uscire dai propri tunnel interiori – dipendenze, abitudini nocive, blocchi emotivi – per ritrovare respiro e una nuova direzione.

“Out of the Tunnel è prima di tutto un’impressione, un modo subconscio di uscire da qualcosa che, col tempo, aveva iniziato a fare male. Forse non avevo più voglia di essere ‘il Bukowski della situazione’’.

Nato quasi per caso durante una pausa di lavoro, il brano unisce un’atmosfera liquida e luminosa a influenze degli U2 anni ’80, con un’apertura orchestrale ispirata ai Queen di “Innuendo”. Il risultato è un sound essenziale ma evocativo, costruito senza l’uso di batterie, su un tappeto di suoni fluidi che accompagna una sensazione di rinascita e liberazione.

“Spero che il brano sia una colonna sonora positiva per chiunque stia cercando di uscire da un momento difficile. Anche senza capire l’inglese, vorrei che si sentisse quella sensazione di liberazione”, racconta l’artista.

“Out of the Tunnel” rappresenta il secondo capitolo del percorso di metamorfosi e rinascita di Wild Bloom, che continua a definire una nuova identità sonora, più intima e sperimentale.