Oroscopo di oggi, venerdì 9 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Una Befana carica di regali, grazie al trigono della Luna che ci aiuta a creare le condizioni giuste per accelerare i tempi e prendere un’iniziativa coraggiosa. Clima perfetto per scrivere una pagina del nostro romanzo d’amore. Un capitolo avvincente ricco di colpi di scena.
Toro
La Luna in orbita fastidiosa ci rende instabili e irrequieti fino a metà pomeriggio. Per non smarrire la bussola, appelliamoci all’innato buonsenso. Un pizzico di freddezza nei rapporti interpersonali, suscitati dall’esigenza di starcene per conto nostro.
Gemelli
Meglio di così non potrebbe andare. Coccolatissimi come siamo dal sestile della Luna, risolviamo con un colpo di mano delle questioni delicate. Il vuoto del cuore lo possono colmare le amicizie, sulle quali possiamo sempre contare. Un invito speciale.
Cancro
Buone iniziative per i prossimi giorni, ma le relazioni affettive restano in forse. Prima di cercare l’accordo con l’altro, troviamolo in noi stessi. Attendiamo ai nostri doveri con energia, e li portiamo a termine prima del previsto e più facilmente.
Leone
Proseguiamo la settimana su un binario a scartamento ridotto. Una buona organizzazione ci permette di fare fronte a tutto, imprevisti compresi. Verifichiamo con lucidità la fattibilità delle nostre aspirazioni per evitare passi falsi e frettolosi e delusioni.
Vergine
Muoviamoci con calma e riflettiamo prima di effettuare scelte importanti. Agendo d’impulso, potremmo sbagliare la valutazione. Abbiamo bisogno dei nostri spazi e se la famiglia è abituata a poter contare su di noi, parliamo più forte.
Bilancia
Questo giorno di festa è perfetto per chi come noi ha bisogno di contatti, di comunicazioni e di condividere con gli altri interessi, opinioni e svaghi. L’Epifania ci dona delle belle occasioni per fare un tuffo fuori dal quotidiano e conoscere persone speciali.
Scorpione
La Luna in Leone alimenta l’ambizione, tuttavia non è il caso di fare un passo troppo lungo, magari soltanto per dimostrare di cosa siamo capaci. Spese esagerate per le vacanze invernali, che oltretutto potrebbero anche non avere la riuscita sperata.
Sagittario
Complice la Luna in Leone, siamo pronti per imprese coraggiose. Un viaggio avventuroso, un affare con l’estero, una dichiarazione amorosa. Aiuti e consensi in società, grinta indispensabile per arraffare quanto di meglio la giornata può offrirci.
Capricorno
Qualcuno di noi è sulle piste innevate e si gode le festività, quelli che sono impegnati hanno ottimi risultati. Il lavoro è un piacere ripagato. Non aspettiamoci annunci di tempesta. Energia fisica ben calibrata. Per i cuori solitari possibili svolte.
Acquario
La Luna in Leone ci crea una serie di intoppi, specialmente se prendiamo parte a incontri mondani e non resistiamo alla voglia di farci notare a ogni costo. Se siamo decisi a divertirci, non facciamoci incastrare dalle convenienze sociali. Rendiamoci irraggiungibili.
Pesci
Oggi il buonsenso ci suggerisce le parole e i gesti più adatti per rappacificarci con qualcuno. Approfittiamone, se abbiamo qualcosa da farci perdonare. Quanti pensieri in testa! Cerchiamo gli amici, le persone che ci rendono allegri, evitiamo i lamentosi.