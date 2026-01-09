Il film “The Equalizer 2 – Senza perdono” oggi su Rai 4: ecco la trama

Denzel Washington giustiziere nel film thriller “The Equalizer 2 – Senza perdono” oggi su Rai 4: ecco la trama

Robert McCall, in passato agente segreto, vive ora a Roxbury, un quartiere popolare di Boston, si guadagna da vivere facendo l’autista e assistendo le persone che hanno dei problemi. Ma con l’aiuto della sua cara amica ed ex collega della CIA Susan Plummer, continua ad operare in azioni anche complesse. Susan, insieme a Dave York, un tempo collega di McCall, viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles, dove un agente della CIA ha ucciso la moglie per poi spararsi. Lei e York si recano a Bruxelles, ma l’investigatrice viene attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione.

E’ la trama del film “The Equalizer 2 – Senza perdono”, sequel di “The Equalizer – Il vendicatore”, che si ispira alla serie tv degli anni ’80 “Un giustiziere a New York” in onda venerdì 9 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Nel cast oltre al protagonista Denzel Washington anche Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo e Jonathan Scarfe.