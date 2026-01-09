Il film “Perfetta illusione” con Giuseppe Sala stasera su Rai 3: la trama

Stasera in prima serata su Rai 3 il film “Perfetta illusione” di Pappi Corsicato con Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli: la trama

Quanto i propri desideri, le proprie ambizioni e aspirazioni possono essere illusori? Liberamente ispirata a Le illusioni perdute di Balzac, nella storia raccontata da “Perfetta illusione”, in onda venerdì 9 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 3, illusorie sono anche la percezione che hanno i protagonisti di se stessi e quella che gli altri hanno di loro. Il protagonista, infatti, si illude e viene illuso di avere un talento come artista. E illusori e mimetici sono anche i sentimenti che intercorrono tra i tre protagonisti: è corteggiamento o manipolazione? È amore o puro opportunismo pragmatico?

A Milano, Toni rinuncia alla pittura per assecondare le ambizioni della moglie Paola. Dopo un licenziamento improvviso causato dalla ricca Chiara, quest’ultima gli offre una possibilità per tornare all’arte. Toni inizia così una doppia vita fatta di bugie, diviso tra il sogno di dipingere e un matrimonio basato su apparenze concrete.

Nel cast: Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli.