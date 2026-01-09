Il film di guerra “La grande fuga” stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie in prima serata La grande fuga (The Great Escape), un film del 1963 diretto da John Sturges: la trama
Un classico del cinema di guerra anni ’60. Venerdì 9 gennaio 2026 alle 21:20 Rai Movie propone il film “La grande fuga” di John Sturges. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i nazisti rinchiudono i più esperti evasori alleati in un campo di massima sicurezza. La scelta si rivela un errore: i prigionieri pianificano subito la fuga di massa di oltre duecento uomini attraverso tre tunnel sotterranei. Un’impresa leggendaria basata su coraggio, ingegno e un’organizzazione millimetrica.