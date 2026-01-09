I vincitori della XV Florence Biennale in mostra all’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze dal 10 al 29 gennaio 2026

Dal 10 al 29 gennaio 2026, le opere vincitrici della XV edizione della Florence Biennale saranno protagoniste di una mostra ospitata dall’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, confermando e rinnovando una collaborazione di alto profilo avviata nel 2021 tra la Florence Biennale e la più antica accademia artistica al mondo.

In continuità con quanto realizzato nelle precedenti edizioni, anche per la XV Florence Biennale i vincitori dei primi premi delle diverse discipline in concorso – dal disegno alla pittura, dalla scultura alla fotografia, dall’arte digitale alla videoarte e al design – saranno riuniti in una mostra allestita presso la Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno, affacciata su Piazza San Marco e parte del complesso architettonico che ospita anche l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Questa sinergia rappresenta un’importante occasione di valorizzazione dell’arte e del design contemporaneo, offrendo agli artisti e ai designer premiati nei concorsi per i riconoscimenti “Lorenzo il Magnifico” (arte) e “Leonardo da Vinci” (design) – assegnati dalla Giuria internazionale della Florence Biennale – la possibilità di esporre le proprie opere in una sede di straordinario prestigio storico e culturale.

Gli artisti in mostra sono: Ella Baudinet, Paola de Dominicis, Chen Gang, Jef Horvers, Jiang Miao, Luxarti, Michelle Gialanze, Mister Geez, Maria Pavlovska, Ramona Russu, Mia Segaert, Sue Schroeder, Stephanie Wallendjack, Wang Yiran, Toria Ya Tuo.

Accanto ai vincitori, la mostra vedrà la partecipazione, in qualità di Guests of Honour, di Gabriel Isak, Andrea Prandi, Liku Maria Takahashi ed Emily Young, figure di riferimento nel panorama artistico internazionale contemporaneo.

Per gli artisti e i designer premiati, la mostra rappresenta un riconoscimento del valore del merito contemporaneo e un’opportunità di confronto con una delle istituzioni culturali più autorevoli a livello internazionale. A suggellare l’importanza dell’evento, il catalogo della mostra entrerà a far parte delle pubblicazioni ufficiali dell’Accademia delle Arti del Disegno, diventando testimonianza permanente di questa esperienza e assicurando ai vincitori un posto nella memoria storica dell’istituzione.

ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO

Fondata nel 1563 da Giorgio Vasari sotto il patrocinio di Cosimo I de’ Medici, l’Accademia delle Arti del Disegno affonda le proprie radici nella Compagnia di San Luca, attiva già dal 1339 e frequentata nel corso dei secoli da protagonisti assoluti della storia dell’arte quali Lorenzo Ghiberti, Donatello, Benozzo Gozzoli, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Esporre in questo contesto significa inserirsi in una tradizione secolare che attraversa oltre sei secoli di storia dell’arte, instaurando un dialogo diretto tra la ricerca contemporanea e le grandi personalità del passato.

Per maggiori informazioni visita il sito https://www.florencebiennale.org/

INFORMAZIONI UTILI

EVENTO: I vincitori della XV Florence Biennale in mostra all’Accademia delle Arti del Disegno

INAUGURAZIONE: sabato 10 gennaio 2026, ore 11.00

DOVE: Accademia delle Arti del Disegno

Sala delle Esposizioni

Via Orsanmichele / Piazza San Marco – Firenze

APERTURA AL PUBBLICO: Dal 10 al 29 gennaio 2026

ORARI:

Da martedì al sabato: 10.00 – 13.00 / 17.00 – 19.00

Domenica: 10.00 – 13.00

Lunedì e festivi: chiuso

INGRESSO LIBERO