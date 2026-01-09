I Calantha nelle radio e in digitale con un nuovo singolo

Disponibile dall’8 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in radio “Linee”, singolo che segna il ritorno della band torinese CALANTHA

Disponibile dall’8 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in radio “Linee”, singolo che segna il ritorno della band torinese CALANTHA. Il brano si muove entro un alt-rock venato di noise ed elettronica, dove la pulsazione post-punk incontra sfumature scure e ipnotiche eredi della dark wave italiana. A questo si intrecciano richiami all’asprezza e all’urgenza tipiche della scena torinese, come se il suono stesso emergesse da un sottosuolo vibrante e inquieto. Un paesaggio sonoro che cresce, si espande e si contorce, trovando la propria forma in un equilibrio instabile.

ASCOLTA IL BRANO: https://song.link/Linee

“Un riflesso di lei. Anima proliferante, contesa, feconda e mutevole. Una visione surreale, sospesa su orizzonti metropolitani erosi da una vegetazione che reclama il proprio spazio”. – CALANTHA

CREDITS

Testo: Marco Mallamo

Musica: Marco Mallamo, Fabio Casalegno

Registrato, Mixato e Masterizzato da Davide Donvito al Magma Recording Studio di Torino

Giorgia Tartaglia: Voce

Marco Mallamo: chitarra/voce/synth

Fabio Casalegno: synth/chitarra/voce

Luca Caci: basso

Edoardo Bonafortuna – Batteria

Artwork Matteo Emme de-signal.it

Pics by Pigment Photo (Luca Porporato)