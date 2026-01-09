Gli Stati Uniti hanno sequestrato un’altra petroliera venezuelana, la Olina

Gli Stati Uniti hanno sequestrato un’altra petroliera venezuelana: è la quinta. La nave presa di mira è la Olina, partita prima del sequestro di Maduro
La guardia costiera statunitense ha sequestrato nel Mar dei Caraibi una quinta petroliera sanzionata, sospettata di trasportare petrolio da e verso il Venezuela. La nave presa di mira è la Olina, secondo l’agenzia Reuters e fonti del New York Times.
La petroliera sarebbe partita la scorsa settimana, completamente carica di petrolio, dopo che gli Stati Uniti avevano catturato e arrestato Nicolás Maduro. Quando è stata abbordata stava tornando, completamente carica, in Venezuela.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)