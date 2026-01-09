Bruno Mars sta per tornare con un disco e un tour: una data anche in Italia

Novità nel mondo della musica: Bruno Mars sta per tornare con un disco e un tour a dieci anni dal suo ultimo progetto. Svelata una data in Italia

A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, “24K Magic”, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo attesissimo quarto album da solista. L’artista ha annunciato “The Romantic”, progetto che sarà disponibile dal 27 febbraio su etichetta Atlantic Records. L’album sarà preceduto da un nuovo singolo, su tutte le piattaforme da oggi 9 gennaio.

Il nuovo progetto arriva sulla scia del continuo successo in classifica di Bruno, con singoli recenti tra cui la pluripremiata ai Grammy “Die With A Smile” con Lady Gaga, che è diventata la canzone che più rapidamente nella storia di Spotify ha raggiunto un miliardo di stream e ha dominato la Billboard Global 200 Chart per un record di 18 settimane, e la pervasiva “APT.” con ROSÉ— quest’ultima è stata appena incoronata da Apple Music come la canzone più riprodotta a livello globale del 2025, e ha conquistato 19 settimane al primo posto nella Billboard Global Excl. U.S. Chart e 12 settimane al numero uno nella Billboard Global 200 Chart.

Oltre ai suoi massicci successi nelle classifiche globali, “APT.” con Rosé ha anche vinto il premio “Canzone dell’Anno” agli MTV Video Music Awards 2025 e ha ottenuto tre nomination ai 68° Annual Grammy Awards di quest’anno per “Canzone dell’Anno”, “Registrazione dell’Anno” e “Miglior Performance Pop di un Duo/Gruppo”.

BRUNO MARS LIVE IN ITALIA

Nella giornata di oggi Bruno Mars ha anche annunciato il suo ritorno in Italia nell’estate 2026 con un concerto in programma il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano. È la prima data italiana dopo quasi dieci anni: l’ultimo passaggio nel nostro Paese risale infatti al “24K Magic World Tour”, quando Mars suonò a Bologna e a Milano nel giugno del 2017. La vendita generale dei biglietti avrà inizio alle 12 del 15 gennaio.

Ticketmaster ha previsto una Artist Presale, preceduta da una fase di registrazione. Le registrazioni sono iniziate alle 14 di oggi e resteranno attive fino alle 19 del 12 gennaio. La Artist Presale partirà a tutti gli effetti alle 12 del ​​14 gennaio.

UN SUCCESSO DOPO L’ALTRO

Bruno continua a dimostrarsi una delle forze più influenti nell’industria musicale. Nel gennaio 2025, è diventato il primo artista nella storia di Spotify a superare i 150 milioni di ascoltatori mensili, classificandosi tra i migliori artisti globali della piattaforma. Nell’ottobre 2022, è diventato il primo artista nella storia della RIAA a guadagnare sei singoli certificati Diamante. A partire dal 2026, ha raggiunto almeno sette certificazioni RIAA Diamante per canzoni tra cui “Just the Way You Are”, che ora è la canzone più certificata nella storia con 21x RIAA Platino, “Uptown Funk” (con Mark Ronson), “Grenade”, “That’s What I Like”, “When I Was Your Man”, “Locked Out of Heaven” e “The Lazy Song”. Il suo album di debutto, Doo-Wops & Hooligans, è l’album in studio di un artista solista maschile con la più lunga permanenza nella Billboard 200, con oltre 345 settimane in classifica. Ha ottenuto nove singoli al primo posto nella Billboard Hot 100 e ha trascorso un totale di 30 settimane in cima alla Global 200 con i suoi successi del 2024-2025.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)