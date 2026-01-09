Achille Lauro alle famiglie delle vittime di Crans-Montana: “Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”

Strage di Crans-Montana, Achille Lauro alle famiglie delle vittime: “Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”. La sua “Perdutamente” al funerale di Achille Barosi

“Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie che stanno vivendo il dolore più grande. È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande da immaginare”. Con una storia Instagram Achille Lauro esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime della strage di Crans-Montana, dove lo scorso Capodanno hanno perso la vita 40 persone. “Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”, scrive l’artista nel giorno del lutto nazionale in Svizzera. A Martigny vi è stata una cerimonia commemorativa alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Poche parole quelle di Lauro che arrivano a due giorni dai funerali dei ragazzi italiani. A Milano, durante l’ultimo saluto al 16enne Achille Barosi, la famiglia ha fatto risuonare “Perdutamente”, brano del cantautore contenuto nel disco “Comuni mortali”. Era una delle canzoni preferite di Achille e la mamma ha ricordato le volte che insieme l’hanno cantata in macchina.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)