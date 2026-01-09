A “Elisir” stamani su Rai 3 il colon irritabile

Stamani su Rai 3 il programma di medicina “Elisir” con il colon irritabile. Tra i temi affrontati, anche pubalgia e steatosi

La puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 9 gennaio alle 10.55 su Rai 3, si aprirà con uno spazio dedicato al colon irritabile, una delle patologie intestinali più comuni, che interessa circa il 3-5% della popolazione occidentale con un’incidenza maggiore nella popolazione femminile, sotto i 50 anni. Cause e diagnosi verranno spiegate in studio Carlo Fabbri, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale G. Morgagni-M. Bufalini di Forlì-Cesena.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano” si parlerà della pubalgia, quella condizione dolorosa che interessa il pube o la zona inguinale e l’interno coscia. Farà chiarezza in studio Monica Cerulli, medico chirurgo e specialista in medicina fisica e riabilitazione presso il Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli di Roma.

Lo spazio conclusivo dell’ultima puntata della settimana sarà centrato sul fegato grasso, noto anche come steatosi: una patologia caratterizzata dall’accumulo di grassi nelle cellule del fegato, causata da una dieta sbagliata o dall’abuso di alcolici. Si tratta di una condizione spesso asintomatica ma, nel 10% dei pazienti, può provocare infiammazione e persino cirrosi. Ne parlerà Adriano Pellicelli, direttore dell’Unità Operativa Complessa delle Malattie del Fegato presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.