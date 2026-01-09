A Castiglion Fiorentino un inizio d’anno a teatro con le Storie della buonanotte per bambine ribelli In arrivo

Domenica 11 gennaio il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino festeggia il nuovo anno con lo spettacolo dedicato alle famiglie dal titolo “Storie della buonanotte per bambine ribelli”

Iniziare l’anno nuovo con una storia da ascoltare e condividere, una musica che viene da lontano e un teatro pieno di bambini, genitori e nonni. È l’invito che il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino rivolge alle famiglie per domenica 11 gennaio, inizio alle ore 17:30, con lo spettacolo “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, tratto dai celebri best seller di Elena Favilli e Francesca Cavallo. L’evento, una produzione di Officine della Cultura, è pensato come un regalo per la famiglia, insieme ad un invito a prolungare il clima di festa delle settimane natalizie trasformando la tavola imbandita in platea, il racconto domestico in esperienza condivisa, il tempo insieme in emozione dal vivo. Dopo aver festeggiato in casa non c’è nulla di meglio che prendersi un momento per festeggiare a teatro.

In scena Elena Ferri, accompagnata dall’Orchestra Multietnica di Arezzo al femminile, un ensemble di musiciste provenienti da Argentina, Romania, Giappone, Albania, Algeria, Olanda e Italia, che con strumenti e sonorità da tutto il mondo intrecciano parole e musica in un viaggio coinvolgente e poetico. Le letture raccontano storie vere, potenti e sorprendenti: non c’erano una volta principesse da salvare, ma bambine che sognavano Marte, che diventavano campionesse sportive, scienziate, artiste, musiciste, chef, giudici, astronaute. Donne che hanno inseguito i propri sogni superando confini sociali, culturali e geografici, trasformando il desiderio in possibilità. Lo spettacolo diventa così una riflessione delicata e accessibile sulla costruzione dell’identità, sull’importanza dell’età dello sviluppo e sul valore dell’immaginazione come primo atto di libertà. Un racconto che parla alle bambine, ma anche ai bambini, e che coinvolge gli adulti, chiamati ad ascoltare, ricordare e condividere.

Pensato per un pubblico dai 6 ai 99 anni, “Storie della buonanotte per bambine ribelli” è un’occasione per portare i più piccoli a teatro, iniziare l’anno con uno sguardo positivo sul futuro e regalarsi un pomeriggio di bellezza, musica dal vivo e storie che restano. Un appuntamento che unisce generazioni, parole e suoni, per ricordarci che ogni nuovo anno può cominciare con una storia capace di accendere il desiderio di diventare ciò che si sogna.

Ingresso: € 8, bambini e ragazzi fino a 14 anni € 5, adulto più bambino € 10, studenti under 25 (al III ordine) € 6. Informazioni e prevendita a Castiglion Fiorentino presso Pro Loco, P.zza Risorgimento – tel. 349 5764969; ad Arezzo presso Officine della Cultura, Via Vittorio Veneto 180/2, Arezzo – tel. 0575 27961 e 338 8431111 – con orario 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00 – biglietteria@officinedellacultura.org. Prevendita online su www.ticketone.it. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il luogo del concerto con apertura un’ora prima dell’inizio. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.

La stagione del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura con il contributo di Unicoop Firenze. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.