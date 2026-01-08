Treni a rischio nel fine settimana per nuovo sciopero nazionale di 24 ore

Treni, nel weekend nuovo sciopero nazionale di 24 ore. Lo stop interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane dalle 21 di venerdì 9 gennaio alle 21 di sabato 10 gennaio, cosa aspettarsi

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane: dalle ore 21 di venerdì 9 alle ore 21 di sabato 10 gennaio 2026.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. A darne notizie è il gruppo Fs, in una nota.

GLI ORARI GARANTITI

Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21 di sabato 10 gennaio. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.

Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.