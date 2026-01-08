Stasera su Rai 3 “Moonage Daydream”, il primo documentario ufficiale su David Bowie

Un genio eclatante, controverso, esagerato, una rockstar unica, un personaggio irripetibile: su Rai 3 “Moonage Daydream”, il primo documentario ufficiale su David Bowie
Un documentario da non perdere per gli appassionati di musica e di David Bowie, e un modo per scoprire il suo universo per chi ancora lo conoscesse solo marginalmente: in prima visione su Rai 3, giovedì 8 gennaio alle 21.30, c’è “Moonage Daydream”.
Brett Morgen mette in scena quattro decenni di materiale d’archivio concesso dagli eredi della popstar, finora gelosissimi del loro patrimonio. Tante esibizioni dal vivo e 48 canzoni rimasterizzate per l’occasione, per il ritratto di un vero artista il cui lavoro ha ampiamente travalicato i confini della musica pop.