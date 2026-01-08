Stasera su Rai 1 Don Matteo 15 con “Un angelo caduto dal cielo”: la trama dell’episodio

Don Matteo 15 debutta l’8 gennaio 2026. Raoul Bova apre il nuovo anno con l’attesa quindicesima stagione che arriverà su Rai 1: la trama

Don Matteo 15 aprirà le danze l’8 gennaio alle 21:30 su Rai 1 con Raoul Bova nei panni di don Massimo, questa volta alle prese con una crisi personale. Tra le novità l’ingresso di Max Tortora nel ruolo del padre del capitano Diego Martini, la partecipazione di Diletta Leotta e il crossover di Valeria Fabrizi, che torna nei panni di Suor Costanza, personaggio proveniente da Che Dio Ci Aiuti.

Nel primo episodio “Un angelo caduto dal cielo” in una chiesetta di campagna Don Massimo trova Maria, 16 anni, ferita e senza sensi. La ragazza è incinta e, quando si risveglia, non ricorda nulla né di ciò che le è accaduto né del suo passato. Intanto in caserma arriva la nuova marescialla, Caterina Provvedi, pronta a sostituire Cecchini… che “rischia” di andare davvero in pensione.