Oroscopo di oggi, giovedì 8 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Cielo favorevole, con la Luna che è appena approdata in Leone. Prezioso per quanto riguarda i viaggi, i figli e l’amore, la creatività. La serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti: progetti e aspirazioni non vengono delusi.
Toro
Clima inquieto, turbato dalla dissonanza della Luna. Acquisti improrogabili, ansie ingiustificate? Diamo tregua al cuore e al portafogli. Tensione e nervosismo vanno tenuti sotto controllo. Attenzione speciale nelle quotidiane attività domestiche.
Gemelli
La Luna complice in sestile ci garantisce un’atmosfera piacevole all’insegna della comunicativa. Privilegiati gli studi e i colloqui di lavoro. Tramite un amico, una festa, un evento, riallacciamo i contatti con qualcuno che non vediamo da tempo.
Cancro
Stacchiamo la mente dalle contrarietà, introduciamo leggerezza nei pensieri, raccontiamo le nostre pene a un familiare, ci aiuta a ridimensionarle. Proviamo a essere più solleciti nei confronti di chi può aver bisogno di noi, certi confronti sono utili.
Leone
Per chi di noi è solo è festa grande, ma nelle coppie emergono divergenze da appianare con molto tatto, diplomazia e un dialogo a cuore aperto. Vivacità e socievolezza, godiamoci il nostro momento di gloria, l’attenzione degli altri e i successi.
Vergine
Il conto in banca può gioire di nuove entrate. Bene anche l’attività. L’olio di gomito lubrifica gli eventuali attriti con qualche collega. La persona amata può sentirci distanti. Chiariamo una faccenda controversa operando con un certo discernimento.
Bilancia
A nostro favore si muove la Luna in sestile, di buon auspicio per tutto ciò che concerne i nuovi incontri e le iniziative professionali. Cortesia ed eleganza permettono di proporci con successo in ambienti che possono fare molto per noi.
Scorpione
La Luna in quadrato dal Leone tenta di oscurare la nostra visibilità nella sfera sociale. Mostriamoci per come siamo, niente maschere né artifizi. Se teniamo alla nostra carriera, agiamo con intelligenza e, se occorre, ammettiamo gli eventuali errori.
Sagittario
Giornata positiva, ammantata dei raggi benevoli della Luna in trigono dal Leone. Carisma in ascesa e consensi in ogni campo. Al massimo il divertimento. I diretti beneficiari della buona sorte sono senza dubbio i sentimenti, vivacizzati da una sorpresa dietro l’altra.
Capricorno
Oggi lentamente ritroviamo la normalità, fatta di serenità ed equilibrio. Anche se ancora abbiamo a che fare con qualche scoglio da superare. Energia e tenacia “lavorano” attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventano vantaggi.
Acquario
Lunedì problematico. Sospendiamo il giudizio verso gli altri. Riconosciamo al prossimo la stessa libertà di espressione che desideriamo per noi. L’amore oggi non fila per il verso giusto. Forse o noi o l’altro non abbiamo ancora le idee chiare.
Pesci
Diamo seguito ai progetti di viaggio o di nuovi interessi, e non lasciamoci risucchiare dagli impegni. Facciamo le nostre scelte senza fretta e in libertà. I conflitti affettivi necessitano di decisioni importanti. Sollecitiamo le persone coinvolte a prendere posizione.