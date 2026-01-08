Madonna canta Patty Pravo: online la sua versione de “La bambola”

Madonna canta Patty Pravo: online la sua versione (in italiano) de “La bambola”. La popstar ha realizzato il brano per l la nuova campagna pubblicitaria di un profumo Dolce & Gabbana

La voce di Madonna nell’iconico brano “La bambola” di Patty Pravo. La popstar ha interpretato in italiano la canzone per la nuova campagna pubblicitaria di un profumo Dolce & Gabbana. Una “Pazza idea” che regala un risultato inedito e interessante. La canzone è mixata dal produttore e collaboratore dell’artista Stuart Price, ma probabilmente non farà parte del nuovo progetto della regina del pop, il seguito del disco “Confession on a dancefloor”.

“LA BAMBOLA”, BRANO ANTICONFORMISTA E MODERNO DEL 1968

Brano del 1968, “La bambola” è il pezzo che consacra il successo di Patty Pravo. Scritto da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, racconta di una donna che rifiuta di essere trattata come un oggetto, una bambola nelle mani di un uomo. Un pezzo moderno e anticonformista in anni in cui un messaggio simile era difficile da trasmettere. Fu un grandissimo successo commerciale, rimanendo un cult che ha attraversato epoche e generazioni. Celebre è la versione in francese proposta da Dalida. Quella di Madonna è disponibile anche sulle piattaforme di streaming.

In un’intervista al Corriere della Sera, Patty Pravo – che sarà protagonista in gara al Festival di Sanremo 2026 – ha raccontato di sentire la collega statunitense: “Ci siamo conosciute su Instagram a dire il vero mi ha cercato lei: chattiamo spesso, ci raccontiamo le nostre vite e avremmo voglia di incontrarci, sarebbe bellissimo”.

