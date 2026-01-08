La cistite e le proprietà del merluzzo a “Elisir” oggi su Rai 3

Comincerà parlando di cistite la nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda su Rai 3

Comincerà parlando di cistite la nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 8 gennaio alle 10.55 su Rai 3. Un disturbo molto frequente determinato da un’infiammazione della vescica, in genere associata a un’infezione batterica. Come si può prevenire? Sarà Fabrizio Dal Moro, direttore della Clinica Urologica dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, a spiegare accortezze e terapie da adottare per risolvere questo problema.

A seguire, nello spazio “Mangiarsano”, l’attenzione sarà concentrata sullo stoccafisso e il baccalà, ovvero su due metodi di conservazione dello stesso pesce: il merluzzo. Quali sono i princìpi nutritivi e quali sistemi di cottura sono più corretti per esaltarne gusto e proprietà? Risponderà alle domande in studio Niccolò Merendino, docente in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana all’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

L’argomento conclusivo della puntata, che verrà approfondito nello spazio “Serena…mente”, sarà il fallimento, ovvero quella risposta emotiva che percepiamo quando l’obiettivo prefissato non è stato raggiunto. Domenico Nardiello, dirigente psicologo dell’Unità Prevenzione e Protezione ASL Napoli2, suggerirà le strategie mentali migliori da adottare in questi casi.