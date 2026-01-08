Il film d’azione “The outlaws” stasera su Rai 4: ecco la trama

Ispirato ad una storia vera, il film “The Outlaws” con Ma Dong-seok, vera e propria star in Corea del Sud, conosciuto a livello internazionale con il nome di Don Lee, su Rai 4. la trama

Il film “The Outlaws” (2017) diretto da Kang Yoon-sung, in onda giovedì 8 gennaio 2026 alle 21.20 su Rai 4. È un poliziesco d’azione che racconta la rischiosa missione del detective Ma Seok-do nel tentativo di sventare una pericolosa collaborazione tra gang sino-coreane e catturare un famigerato signore del crimine cinese. Il film è basato su un reale caso di cronaca del 2004. Il grande successo di “The Outlaws” nel 2017, con 52 milioni di dollari incassati, ha portato alla realizzazione del primo sequel, “The Roundup”,