Gioielli personalizzati: un approfondimento sulla tendenza in crescita

Il mondo della gioielleria è da sempre un campo in cui la fantasia e l’eleganza regnano sovrane in combinazioni sempre nuove e originali. La moda ci consegna ogni anno tendenze diverse che privilegiano un gusto estetico piuttosto che un altro, ma per gli osservatori attenti si possono sempre leggere tendenze generali che corrono come fiumi carsici al di sotto della superficie dell’intero settore.

In questo senso, è già dalla fine della pandemia che si è registrata una crescita sempre più sostenuta degli acquisti online di preziosi, sebbene il fenomeno possa apparire contro intuitivo a una prima osservazione, ma questa non è l’unica tendenza che sembra emergere.

L’approfondimento svolto da varie società di consulenza e “think tank” specializzati nell’ambito del lusso, infatti, ci consegna anche una secondo fattore molto interessante da tenere a mente, che riguarda la crescita di domanda di gioielli personalizzati.

In un mondo in cui distinguersi è sempre più difficile, infatti, risulta che i consumatori alla ricerca di un gioiello, posti di fronte alla possibilità di acquistare un articolo fatto in serie in gioielleria o di realizzare un progetto ex novo che segua totalmente il loro gusto, preferiscono questa seconda alternativa.

Questo, in un certo senso, rappresenta la rinascita del sapere artigiano erede di tradizioni secolari in ogni angolo della penisola italiana. Il rapporto umano che si può creare con un artigiano è un valore aggiunto che risulta difficilmente raggiungibile in altri contesti di questo mercato, e implica la certezza di avere davanti qualcuno che ascolta i desideri del committente e può realizzare la sua idea in ogni aspetto.

Non è dunque una sorpresa se, attirati da questa possibilità di estrema flessibilità, sempre più appassionati di gioielleria stiano tornando a rivolgersi agli artigiani orafi, segnando appunto un aumento deciso anche nelle statistiche inerenti agli acquisti di preziosi.

Dove trovare gli artefici di questa rinascita però? Se non si ha la fortuna di avere una bottega orafa all’interno del proprio quartiere o nella vicinanza del proprio domicilio, potrebbe risultare complicato mettersi alla ricerca di un professionista che possa abbinare perizia, esperienza e affidabilità per tutti gli aspetti dell’arte orafa.

A tal proposito, spicca come una ventata di aria fresca e un’innovazione molto interessante il servizio di Athanor, start up giovane che si propone di rendere più visibili nel mondo digitale anche quegli orafi che, per mancanza di tempo e competenze, non hanno modo di farsi trovare anche dagli utilizzatori della rete. La piattaforma si occupa della ricerca di un orafo che si adatti alle richieste del cliente per la singola committenza e nel curare in ogni fase i rapporti tra l’artigiano e il compratore, dalla progettazione alla spedizione a domicilio.

Come spesso accade, le tendenze sono portatrici di innovazioni interessanti, e anche la crescita della richiesta di gioielli personalizzati non fa eccezione, come dimostrato in questo caso. La possibilità di preservare le tradizioni artigianali unita alla praticità di rintracciare via internet artigiani capaci di infondere qualcosa di unico nelle loro creazioni sembra rivelarsi una combinazione sempre più vincente.