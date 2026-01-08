Ultimo torna con Acquario: l’annuncio sui social per l’arrivo del nuovo singolo venerdì 9 gennaio, in attesa del grande evento live. Biglietti sold out in 3 ore

“Fuori” venerdì 9 gennaio Acquario, il nuovo singolo di Ultimo: il cantante dai suoi canali social annuncia l’uscita per la mezzanotte di domani, regalando nel post qualche indizio rivelatorio per i suoi fan: l’immagine di sé in versione ‘aliena’, la foto di copertina con il simbolo del segno zodiacale dell’acquario e, infine, l’accenno con chitarra di estratto della nuova canzone. Il nuovo singolo, spiega invece in una nota, esce sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe.

L’arrivo di un brano inedito del cantante romano infine accende un faro su quello che si prepara a essere l’anno più importante della sua carriera, in vista di Ultimo 2026- La favola per sempre, grande evento live che si terrà il prossimo 4 luglio a Roma- Tor Vergata. L’organizzazione stima che sarà “il concerto più grande di sempre”, anche alla luce del successo registrato all’appuntamento del “Raduno degli Ultimi” che ha realizzato un sold-out di 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore: Sarà quindi, assicurano, “un nuovo memorabile capitolo della storia di Ultimo e della storia della musica italiana”.

