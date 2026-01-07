Stranger Things, la fine potrebbe non essere scritta: il giallo della nona stagione

C’è davvero uno nono misterioso episodio di Stranger Things? Lo prevederebbe una teoria elaborata dai fan e ribattezzata “Conformity Gate”

C’è davvero uno nono misterioso episodio di Stranger Things? Magari è lì da qualche parte, nel “sottosopra”. L’ultima stagione della celebre serie fantascientifica ambientata negli anni Ottanta si è conclusa con otto episodi. Dopo un finale carico di tensione, agli spettatori è stato mostrato un epilogo che ritraeva la vita dei protagonisti 18 mesi dopo gli eventi conclusivi. Eppure, una teoria elaborata dai fan e ribattezzata “Conformity Gate” sostiene che l’epilogo non sia altro che un’illusione orchestrata da Vecna, l’antagonista principale della serie, e che l’intera verità emergerà in un nono episodio. Secondo i post che circolano online, la data di uscita sarebbe fissata per il 7 gennaio.

La serie ha rappresentato un enorme successo per Netflix e può contare su una base di fan estremamente devota, pertanto la strategia di pubblicazione per tranche dell’ultima stagione, la quinta, ha mantenuto acceso il dibattito per un periodo prolungato, creando un autentico clima di attesa durante le festività natalizie. Gli spettatori hanno dovuto pazientare a lungo prima di rivedere Mike, Dustin, Lucas, Undici e gli altri personaggi. Il drammatico epilogo della quarta stagione era andato in onda nell’estate del 2022.

Diverse pagine Facebook hanno diffuso contenuti relativi all’arrivo di un ulteriore episodio di Stranger Things su Netflix. Netflix Updates, una pagina con 983.000 follower, ha pubblicato un poster il 5 gennaio con la scritta “Un episodio di Stranger Things uscirà il 7 gennaio”. Il testo che accompagna l’immagine fa riferimento a una “teoria diffusa secondo cui l’ottavo episodio non sarebbe stato effettivamente il finale e che un nono episodio segreto sarebbe ancora in programma”. Il post è stato condiviso 5.700 volte, raccogliendo oltre 10.000 commenti, sebbene molti di questi provenissero da persone scettiche sulla veridicità dell’informazione, e numerosi utenti abbiano aggiunto le proprie fantasiose ipotesi per un eventuale episodio aggiuntivo.

Benché Netflix non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle affermazioni riguardanti il nono episodio, attualmente non esistono prove che supportino la sua esistenza. I creatori Ross e Matt Duffer hanno spiegato che il finale rappresenta l’addio dei personaggi all’infanzia e il loro passaggio verso la maturità.

L’unico annuncio ufficiale di Netflix relativo a Stranger Things finora riguarda un documentario che seguirà la produzione della quinta stagione. “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” dovrebbe essere rilasciato il 12 gennaio.

