Oroscopo di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Risveglio uggioso. Stiamo un po’ per conto nostro ad ascoltare le sensazioni che affiorano e ci attraversano. Nel pomeriggio usciamo dalla tana. Sfruttiamo la mattina per riposare. Giove dal Cancro e i numerosi pensieri e compiti sul lavoro ci affaticano.
Toro
La Luna rende efficaci le nostre intuizioni, sia in ambito professionale sia in quello familiare. Un acquisto di antiquariato e stasera una bella cena. Favoriti gli affari, l’attività, gli studi, specialmente per chi di noi opera nel settore delle telecomunicazioni.
Gemelli
Facciamoci carico di alcuni problemi pratici inerenti alla casa. Possiamo guadagnarci l’approvazione della persona amata e la coscienza a posto. Un buon accordo con la nostra altra metà del cielo e una relativa serenità che di questi tempi sono beni rari.
Cancro
Circondati da energie positive e in piena fase di rilassamento, i nostri problemi si ridimensionano. Parliamo poco, ma accogliamo con piacere nuovi stimoli. Trasformiamo un cambiamento che ci inquieta, in un’occasione per fare spazio ai nostri bisogni più urgenti.
Leone
Per molti di noi è un periodo di crescita professionale e personale, con ottime prospettive per il futuro, ma non trascuriamo la famiglia per la carriera. Organizziamo meglio il campo pratico, ne vedremo presto i vantaggi. Godiamoci la compagnia dei nostri cari.
Vergine
Abbiamo molte persone intorno, ma saggiamente facciamo una selezione. Condividiamo i nostri progetti solo con chi ha la nostra fiducia. La competizione lavorativa ci tiene piuttosto impegnati, però nella corsa non perdiamo di vista gli affetti.
Bilancia
Non siamo al massimo della forma e dell’umore, perciò ci conviene attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciamo a uscite stancanti e prendiamoci una pausa per fare ordine nella mente, nel cuore e in casa.
Scorpione
Ottime premesse del mattino con la Luna in Cancro che detta le regole del gioco. Faccende pratiche sbrigate velocemente, sintonia con la persona amata. La vita professionale acquista prestigio senza troppi sforzi da parte nostra. Ingaggi molto vantaggiosi.
Sagittario
Se vogliamo decidere in piena autonomia, accettiamo l’eventualità di poter commettere anche degli errori. È sbagliando che si cresce. Alcuni inghippi burocratici e fiscali, questioni di spartizioni o di eredità richiedono la nostra attenzione.
Capricorno
Un po’ di tensione dovuta a difficoltà di ordine pratico ed economico. Qualche contrarietà in ambito familiare potrà renderci di umore scuro. In materia di affari, contratti e operazioni finanziarie, facciamoci guidare dalla ragione per non sbagliare.
Acquario
Se alberga in noi qualche strascico di negatività, oggi con tutta calma disponiamoci a farne piazza pulita. Nuove esperienze ci attendono. Stanchi e un po’ distratti, corriamo il rischio di non farcela a portare a termine in tempo il compito assunto.
Pesci
Accantoniamo progetti, iniziative e lavoro per dedicarci totalmente alla famiglia. Il sostegno di un ambiente affettuoso avrà un effetto rigenerante. Spese importanti per la ristrutturazione della casa. I grattacapi che ci tengono svegli si ridimensionano.