Oggi a Roma le scuole sono aperte: sui social una falsa ordinanza con la chiusura

Scuole aperte oggi a Roma: circola una falsa ordinanza. “Nessuno ha firmato o emanato alcun provvedimento di questo tipo”, scrive il Campidoglio

Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su whatsapp per la chiusura delle scuole oggi 7 gennaio 2026 è un falso. “Nessuno ha firmato o emanato alcun provvedimento di questo tipo. Chiunque diffonda notizie false può incorrere in sanzioni anche di natura penale”. Così il Campidoglio in una nota.

SUI SOCIAL FALSA ORDINANZA SU CHIUSURA SCUOLE ROMA, ECCO IL TESTO

Ecco il testo di una presunta ordinanza del Comune di Roma che sta circolando sui social e su whatsapp, per la chiusura delle scuole oggi 7 gennaio a causa del Maltempo. Ordinanza smentita con una nota dal Campidoglio.

ROMA CAPITALe – “VISTO il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio comunale; CONSIDERATO che tali condizioni possono determinare situazioni di rischio per la sicurezza della popolazione, in particolare per gli spostamenti di studenti e personale scolastico; RITENUTO opportuno adottare, in via precauzionale, misure a tutela dell’incolumità pubblica;

ORDINA la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026 a causa dei disagi provocati dal maltempo. DISPONE che la presente ordinanza abbia efficacia immediata e sia resa nota alla cittadinanza mediante i consueti canali informativi.

INVITA la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle indicazioni di sicurezza”.

Roma, 06/01/2026 IL SINDACO Roberto Gualtieri (Firma digitale per r. D. 247/2004)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)